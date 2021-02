L’utile di CAF diminuisce del 60% con prospettive di crescita per quest’anno. Bene il segmento autobus

(FERPRESS) – Roma, 26 FEB -CAF ha realizzato un utile di 10 milioni di euro lo scorso anno, il che significa una riduzione del 60% rispetto al dato ottenuto nel 2019, anno in cui ha raggiunto i 25 milioni. La società di Beasain ha attribuito questo calo al rallentamento dell’attività che si è acuita nella prima metà dell’anno e che ha influenzato anche la minore occupazione nei servizi di manutenzione e l’impatto delle valute dei Paesi dell’America Latina.

I risultati presentati da CAF per lo scorso anno riflettono l’influenza negativa che la pandemia di Coronavirus ha avuto sull’economia mondiale e che ha colpito l’azienda di Gipuzkoan con una forte presenza internazionale. Tuttavia, la diversità dei mercati in cui opera e il suo ampio portafoglio di prodotti sono riusciti a fermare la caduta.

Non tutti i concept hanno avuto perdite, dal momento che le vendite sono cresciute di sei punti percentuali e si sono attestate a 2.762 milioni di euro, grazie al buon andamento sia della divisione ferroviaria, che rappresenta il 74% della fatturazione totale, sia della divisione autobus, come mostra Solaris grande potenziale per diventare un punto di riferimento tra i produttori di veicoli ecologici.

Sul lato opposto il portafoglio ordini, che è diminuito del 6,7% rispetto all’anno precedente. Sebbene sia vero che il 2019 ha battuto i record attestandosi a 9.446 milioni di euro – con i quali i termini di confronto possono distorcere la visione globale del business – bisogna anche tener conto che questo concetto segna lo sviluppo dell’attività nel lungo periodo .

In ogni caso, secondo CAF, il calo degli ordini è stato perlopiù concentrato nel primo semestre dell’anno, ed è conseguenza del fermo di attività causato dal Covid-19. L’azienda di Gipuzkoan ha così rilevato nella seconda metà del 2020 una lenta, ma costante, ripresa economica che ha influito positivamente sul proprio portafoglio.

Le nuove assunzioni corrispondenti allo scorso anno sono avvenute nel settore ferroviario e nel mercato degli autobus. Per quanto riguarda il primo, CAF ha ottenuto contratti per 1.410 milioni di euro, tra cui il contratto firmato con Renfe per la fornitura di unità a scartamento metrico a Cercanías, nonché l’ordine ottenuto in Myanmar.

Tra i progetti da menzionare l’espansione della fornitura di unità in diversi Paesi e l’appalto di servizi sia in Norvegia che nel Regno Unito, quest’ultimo è stato un importante destinatario di unità ferroviarie CAF negli anni precedenti, soprattutto nel 2019.

Bene il business degli autobus, accentrato nella controllata polacca Solaris, con la sottoscrizione di contratti per 713 milioni di euro. Il gruppo Gipuzkoan sottolinea la “leadership europea” dell’azienda nella fornitura di autobus elettrici, frutto dell’impegno europeo per la mobilità sostenibile. Solaris ha realizzato progetti in questa linea in Germania, Polonia, Romania, Svizzera o Spagna, tra gli altri Paesi.

L’elettricità non è l’unico carburante con cui lavora la controllata CAF, da quando ha iniziato a scommettere sull’idrogeno, un prodotto che presenta buone prospettive per il futuro. Pertanto, secondo il rapporto consegnato al CNMV, Germania, Paesi Bassi, Italia e Svezia hanno effettuato ordini per autobus alimentati a idrogeno. Secondo le prospettive del gruppo con sede a Beasain, il mercato europeo degli autobus urbani a idrogeno è destinato a crescere nei prossimi dieci anni e “Solaris è in una posizione impareggiabile”.

L’impegno per un trasporto più sostenibile nelle città europee è uno dei motivi su cui CAF fa affidamento per prevedere una “continuazione del ciclo di crescita” per quest’anno.

I piani nazionali di ripresa contribuiranno a migliorare il mercato, e in particolare il Piano di ricostruzione europeo e il Green Deal europeo, che “collocano i trasporti in un’area prioritaria e mobiliteranno un volume significativo di fondi” a tal fine.

Pubblicato da AB il: 26/2/2021 h 12:07 - Riproduzione riservata