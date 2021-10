L’Unified Operations Control Center (OCC) della metropolitana di Mosca compie due anni

(FERPRESS) – Roma, 6 OTT – Due anni fa, la metropolitana di Mosca ha aperto il Centro di controllo delle operazioni unificato (OCC) nell’edificio di tre piani ricostruito dell’ex cinema Yervan.

Il compito principale del centro è quello di garantire un viaggio stabile, confortevole e sicuro per i passeggeri. In due anni, i dipendenti OOC hanno risolto più di 1500 incidenti di varia complessità e hanno assicurato il 99,98% di rispetto della pianificazione del traffico. Nel prossimo futuro, prevediamo l’integrazione di tutti i trasporti ferroviari suburbani nell’OOC, – ha affermato Maksim Liksutov, vicesindaco di Mosca per i trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 6/10/2021 h 11:01 - Riproduzione riservata