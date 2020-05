Lugo Terminal: treno tra Piacenza e la Puglia per semirimorchi P400

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – Il treno intermodale della Lugo Terminal Spa che collega Fiorenzuola d’Arda (PC) a Giovinazzo (BA) con sosta commerciale a Lugo (RA), trazionato da CFI Compagnia Ferroviaria Italiana, da oggi può trasportare anche i semirimorchi con profilo P400 sulla tratta che collega l’Emilia Romagna con la Puglia. Da Giovinazzo (BA) le unità di carico possono proseguire per tutto il sud Italia o per Turchia/Grecia/Albania. Lo comunica l’azienda con una nota stampa.

