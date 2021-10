Lugano: tre giorni di test per il Bus elettrico sulla linea 5. Sarà a tutti gli effetti un bus in servizio

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Per le strade di Lugano, il 5, 6, e 7 ottobre 2021 sulla Linea 5 (Viganello – Lugano Centro – Vezia – Lamone – Manno) circola un bus completamente elettrico. L’elettrobus di colore rosso con slogan “Entra nel futuro con TPL” – può accogliere fino a un massimo di 135 passeggeri; pur essendo in fase di test, il veicolo sarà a tutti gli effetti un bus in servizio sulla linea sul quale chiunque, munito di regolare titolo di trasporto, potrà viaggiare.

7/10/2021