Intervista a Luca Veronesi (Green Logistics Forum): Forum 2020 tutto digitale, da uno stand all’altro in sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – Mancano 8 giorni al Green Logistics Intermodal Forum 2020 e siete riusciti in meno di un mese a trasformare una fiera tradizionale in completamente virtuale e online, con stand online su una piattaforma di coinvolgimento digitale, qual è stato l’aspetto più difficile da un punto di vista organizzativo e il più stimolante…

E’ stato ed è ancora uno sforzo eccezionale. Stavamo cercando di riprenderci dopo i gravissimi danni dello stop della scorsa primavera e adesso questo nuovo blocco imposto dal DPCM del 24 ottobre è davvero duro da reggere. Abbiamo bisogno di sostegno da parte del Governo, ma anche di decisioni che non piombino così dalla sera alla mattina.

Detto questo ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo reagito subito.

Nei mesi scorsi non eravamo rimasti certo con le mani in mano e, come Fiera di Padova, avevamo messo a punto una nostra innovativa piattaforma digitale che ci permette di svolgere gli eventi in forma ibrida, fisica e digitale e adesso totalmente digitale.

L’aspetto più stimolante è la ricerca dell’equilibrio tra fisco e digitale: in questi mesi abbiamo continuato ad essere vicini alle imprese e alla nostra community.

Green Logistics Expo, che quest’anno si tiene con la formula del Forum digitale, è un progetto al servizio della filiera e proseguirà senza soluzione di continuità fino alla prossima edizione fisica che è in programma dal 23 al 25 marzo 2022.

