LSCT – La Spezia Container Terminal: Walter Cardaci è stato nominato nuovo General Manager

(FERPRESS) – Roma, 1 MAR – Lunedì 1 Marzo Walter Cardaci è stato nominato nuovo General Manager di LSCT – La Spezia Container Terminal. L’Ing. Cardaci entrerà a far parte della squadra guidata dal CEO Alfredo Scalisi, completando il processo di rinnovamento dei vertici aziendali.

