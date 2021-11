LR primo ente di certificazione per le energie rinnovabili IECRE al mondo per l’energia marina

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV -Il Lloyd’s Register (LR) è stato accettato come primo organismo di certificazione delle energie rinnovabili (RECB) al mondo per l’energia marina dal Renewable Energy System (IECRE) della Commissione elettrotecnica internazionale, che gestisce il sistema di valutazione della conformità globale nei tre settori della produzione di energia rinnovabile elettrica : energia solare fotovoltaica (PV), energia eolica ed energia marina.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it