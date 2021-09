LR e UK P&I club lanciano una nuova e migliorata app mobile per la checklist tascabile di Port State Control

(FERPRESS) – Roma, 28 SET -Lloyd’s Register (LR) e UK P&I Club hanno rilasciato una nuova e migliorata app per la checklist Port State Control (PSC). L’app aiuta a garantire che il personale della nave sia addestrato su come ispezionare, mantenere e utilizzare le attrezzature salvavita e che le attrezzature siano sempre pronte per l’uso. L’app include anche un elenco di carenze comuni per garantire la conformità ai requisiti normativi e aiutare ridurre il rischio di detenzioni del PSC.

Pubblicato da AB il: 28/9/2021 h 11:28 - Riproduzione riservata