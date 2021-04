L’operatore danese DSB aumenta del 10% la capacità dei treni Talgo per i viaggi internazionali

(FERPRESS) – Roma, 16 APR – L’operatore danese DSB ha annunciato la decisione di aumentare di oltre il 10% la capacità degli otto treni Talgo Intercity ordinati al costruttore nel febbraio 2020. Da una capacità di 442 posti nell’ordine iniziale, DSB ha deciso di aumentare il numero di carrozze e la capienza dei treni fino a 492 posti. In seguito all’aggiudicazione del contratto, l’operatore danese aveva mantenuto la possibilità di effettuare ulteriori ordini per unità aggiuntive, sia intere configurazioni che singole carrozze.

