Lombardia: Terzi, prosegue l’investimento della Regione per rinnovare la flotta Trenord

(FERPRESS) – Milano, 8 APR – Da lunedì 12 aprile i nuovi treni modello Caravaggio, finanziati da Regione Lombardia, entrano in servizio nel Varesotto e in particolare sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it