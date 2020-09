Lombardia: Terzi, grave il tentativo di scippare Ferrovienord alla Regione. Va respinto al mittente

(FERPRESS) – Milano, 15 SET – “Il M5S svela il suo bieco volto centralista. Il tentativo di scippare Ferrovienord a Regione Lombardia è grave e va respinto al mittente”. Così l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commenta il contenuto dell’emendamento al Decreto Agosto depositato al Senato dal M5S che ha l’obiettivo di trasferire a Rfi la rete delle ferrovie locali attualmente nella competenza delle Regioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it