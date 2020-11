Lombardia: Terzi, fondi per il sistema idroviario di Mantova e Cremona

(FERPRESS) – Milano, 20 NOV – Uno stanziamento di 894.389 euro per interventi relativi alla navigazione sul Po e le idrovie collegate a Mantova e Cremona. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Risorse che si aggiungono ai 4,6 milioni di euro stanziati con il Piano Lombardia.

