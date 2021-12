Lombardia: Terzi e Fontana, stanziati 319 mln per potenziare ed efficientare la rete di Ferrovienord

(FERPRESS) – Milano, 30 nOV – La Regione Lombardia stanzia 319 milioni di euro per potenziare ed efficientare la rete di Ferrovienord attraverso raddoppi di linea, eliminazione di passaggi a livello e potenziamento dei sistemi di sicurezza. Di questi, 145 milioni sono risorse regionali e 174 ministeriali.

