Lombardia: Terzi, da Giunta ok a 56 mln per cofinanziare acquisto di 286 bus a basso impatto ambientale

(FERPRESS) – Milano, 23 FEB – Uno stanziamento di 55.989.352 per cofinanziare l’acquisto di 286 nuovi autobus, a basso impatto ambientale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

