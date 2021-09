Lombardia: Terzi, con ‘Sebino Express’ ripartito servizio turistico sui treni storici

(FERPRESS) – Milano, 6 SET – Ripartito domenica 5 settembre, con il ‘Sebino Express‘ da Milano Centrale alla stazione di Paratico (Bs) e Sarnico (Bg), il servizio turistico dei treni storici finanziato da Regione Lombardia e realizzato da Fondazione Fs. Il programma per la seconda parte del 2021 prevede 6 corse fino al 17 ottobre.

