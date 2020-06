Lombardia: Terzi e Cattaneo, bene lo sconto del 30% su Brebemi e Teem

(FERPRESS) – Milano, 12 GIU – Sconto 30% su Brebemi e Teem. Gli assessori della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) plaudono alla decisione di Brebemi di fare uno sconto del 30%, da lunedì 15 giugno. L’agevolazione per i pedaggi di auto elettriche e camion a gas naturale liquido su A35 Brebemi e Teem, la A58 Tangenziale esterna di Milano.

