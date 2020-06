Lombardia: Terzi, per bike sharing e car sharing regole uguali a quelle per il TPL

(FERPRESS) – Milano, 1 GIU – “Non comprendo le preoccupazioni dell’assessore Granelli in merito al bike sharing a Milano nella fase 2 del coronavirus, che addirittura considera ‘a rischio’. Gli abbiamo già comunicato che, nel rispetto delle vigenti regole di distanziamento, confermiamo che sia per bike sharing che per car sharing, in ambito comunale, valgono le stesse regole adottate per gli altri mezzi del Tpl e che, pertanto, l’uso di guanti e mascherine dovrà essere garantito dagli utenti stessi”. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, replica così all’assessore del Comune di Milano, Marco Granelli.

Pubblicato da COM il: 1/6/2020 h 12:37 - Riproduzione riservata