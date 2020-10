Lombardia: Terzi, 210.000 euro per la ciclabile lungo la Sp 27. Firmata la convenzione

(FERPRESS) – Milano, 28 OTT – È stata firmata la convenzione tra Regione Lombardia e il Comune di Cucciago (Como) per la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale lungo la Sp 27, opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 210.000 euro su un costo complessivo di 382.604 euro. La restante parte è a carico del Comune di Cucciago. Ovvero l’ente attuatore dell’intervento.

