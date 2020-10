Lombardia: Terzi, 1,4 milioni per messa in sicurezza ponte Taleggio

(FERPRESS) – Milano, 29 OTT – Firma della convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo per la messa in sicurezza del versante in frana e la sostituzione del ponte ‘bailey’ con un nuovo viadotto nel Comune di Taleggio lungo la Sp 24 (Bg), opera per la quale Regione Lombardia ha stanziato 1.4 milioni su un costo complessivo di 1.8 milioni di euro. I restanti 400.000 sono stati stanziati dalla Provincia di Bergamo, ente attuatore dell’intervento.

Pubblicato da COM il: 29/10/2020 h 08:39 - Riproduzione riservata