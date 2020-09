Lombardia: slitta a gennaio 2021 il blocco degli Euro 4 diesel in attuazione dell’Accordo di Bacino Padano

(FERPRESS) – Milano, 18 SET – “Slitta a gennaio 2021 il blocco alla circolazione dei veicoli Euro4 diesel, che era in programma per il 1° ottobre 2020 in attuazione dell’Accordo di Bacino Padano sottoscritto nel 2017”. Lo ha detto nel corso dei lavori del Tavolo Aria, che si sono tenuti in videoconferenza, l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia. Al Tavolo hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati dalle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti e delle associazioni di categoria.

Pubblicato da COM il: 18/9/2020 h 09:29 - Riproduzione riservata