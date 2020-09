Lombardia: riaperto al traffico ferroviario il ponte San Michele sull’Adda che collega le Province di Bergamo e Lecco

(FERPRESS) – Milano, 15 SET – È riaperto al traffico ferroviario il Ponte San Michele sull’Adda che collega le Province di Bergamo e Lecco. La storica infrastruttura di fine Ottocento dallo scorso fine marzo era già è percorribile a piedi e in bici e dall’8 novembre anche in auto. L’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia ha effettuato un sopralluogo con i sindaci di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda. Con loro l’amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile.

