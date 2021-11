Lombardia: Regione sblocca Tangenziale di Goito e completamento Pope. Stanziati 100 mln

(FERPRESS) – Milano, 3 NOV – Regione Lombardia finanzia e sblocca la realizzazione della Tangenziale di Goito (Mantova) e il completamento del Pope (collegamento Poggio Rusco – Pegognaga) stanziando oltre 100 milioni di euro.

La convenzione per la realizzazione della Tangenziale di Goito e l’accordo per la realizzazione del quarto lotto del Pope sono stati presentati dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

