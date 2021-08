Lombardia: intesa Regione-Orio. Terzi, treno per migliorare accessibilità

(FERPRESS) – Milano, 2 AGO – Questo atto è “l’ennesima dimostrazione della vicinanza di Regione. È inoltre la conferma che lo scalo di Orio scommette sul futuro e sulla ripartenza dopo il periodo complicato caratterizzato dalla pandemia“. Così l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. La dichiarazione in merito all’intesa siglata tra Regione Lombardia e Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Milano-Bergamo. L’obiettivo dell’intesa è infatti quello di rendere sempre più attrattivi gli aeroporti per il turismo lombardo.

