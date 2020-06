Lombardia: Fontana, nella Fase 3 sono fondamentali trasporti e scansione orari lavoro

(FERPRESS) – Milano, 25 GIU – Scuola, trasporti e nuove scansioni degli orari lavorativi che permettano ai cittadini e alle famiglie di ‘muoversi’ in sicurezza nella fase 3 del rilancio dal Coronavirus.

Questi i tre temi su cui si è concentrato l’intervento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, agli Stati Generali del Patto per lo Sviluppo convocati a Palazzo Lombardia ai quali hanno preso parte associazioni di categoria, delle imprese, sindacati e rappresentanti delle forze economiche.

In particolare, in merito ai trasporti, Fontana sottolinea che assumono importanza strategica sia il Trasporto pubblico locale che una nuova distribuzione degli orari di lavoro.

“La Lombardia ha bisogno di avere regole chiare e semplici. Le famiglie – ha rimarcato – devono capire quali saranno le modalità per organizzare la propria vita. È ora che il Governo parli con una voce definita e dia indicazioni concrete e certe alle istituzioni e ai cittadini”.

“Ho già chiesto al Governo – ha spiegato il governatore Fontana – che è necessario un intervento nazionale per scaglionare gli orari di lavoro e di vita delle città se non vogliamo creare una situazione ingovernabile. A oggi non ho avuto risposte”.

Pubblicato da RED il: 25/6/2020 h 10:58 - Riproduzione riservata