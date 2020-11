Lombardia: Fontana, 167 mln per categorie escluse da decreto ristori. A taxi, NCC e autobus turistici 3,5 mln

(FERPRESS) – Milano, 18 NOV – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato lo stanziamento di 167 milioni euro per le categorie produttive lombarde che stanno subendo di più gli effetti della crisi economica e che sono escluse dai ‘decreti ristori’.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it