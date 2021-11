Lombardia: E-VAI porta il car sharing a Darfo Boario Terme con Valle Camonica Servizi Vendite

(FERPRESS) – Milano, 26 NOV – Dal 12 novembre è attivo a Darfo Boario Terme il servizio di car sharing elettrico di E-VAI grazie alla collaborazione tra l’azienda del gruppo FNM e la società Valle Camonica Servizi Vendite. Cittadini e turisti hanno a disposizione un’auto elettrica di ultima generazione nella nuova area dedicata alla mobilità elettrica in via Mario Rigamonti 65 realizzata da Valle Camonica Servizi Vendite nei pressi dello stadio comunale.

