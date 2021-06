Lombardia: da Regione 3,7 mln a fondo perduto a piccole e medie imprese per colonnine di ricarica

(FERPRESS) – Milano, 16 GIU – Ammonta a 3,75 milioni di euro, a fondo perduto (in due anni), lo stanziamento della Regione Lombardia destinato alle Piccole e medie imprese (Pmi) per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica sul territorio.

La Giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, di concerto con l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che destina alle Pmi 1.750.000 euro nel 2021 e 2 milioni nel 2022. Un provvedimento che fa seguito ai 5 milioni a fondo perduto per lo stesso motivo stanziati il 15 febbraio 2021 per gli Enti pubblici.

