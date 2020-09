Lombardia: condivise linee guida TPL. Terzi, trovata una soluzione di compromesso ma non escludiamo disagi

(FERPRESS) – Milano, 1 SET – “Le Regioni hanno condiviso le ‘linee guida’, punti essenziali e imprescindibili per cercare di garantire il servizio di trasporto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia al termine della Conferenza delle Regioni del pomeriggio del 31 agosto e in vista della Conferenza Unificata della serata di lunedì 31 agosto con il Governo sul tema dell’organizzazione del trasporto pubblico

locale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it