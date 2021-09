Lombardia: Affori-Cormano, in corso lavori notturni per posa terzo binario

(FERPRESS) – Milano, 28 SET – Sono in corso di realizzazione le operazioni di posa del nuovo binario tra la stazione di Milano Affori e la stazione di Cormano-Cusano sulla linea Bovisa-Seveso di FERROVIENORD. I lavori vengono realizzati in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria. Parallelamente, inizierà nei prossimi giorni la posa del nuovo binario tra Cormano e Bruzzano nei tratti in cui è possibile lavorare anche in orario diurno. Il completamento di questo intervento avrà come effetto l’aumento della regolarità dell’esercizio ferroviario e permetterà il futuro attestamento linea S12 (Cormano Cusano – Milano Passante – Melegnano).

Pubblicato da COM il: 28/9/2021 h 13:08 - Riproduzione riservata