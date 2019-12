Lombardia: 5 mln per servizi in aree montane e meno densamente popolate

(FERPRESS) – Milano, 19 DIC – Il Bilancio approvato dal Consiglio regionale prevede anche uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro l’anno a favore dei servizi di Trasporto pubblico locale nelle aree montane e in quelle meno densamente popolate.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it