Logistica Sepe Group riconferma la propria fiducia in Scania con 15 veicoli di nuova generazione

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – “Continuare ad investire per crescere”, è questo l’obiettivo di Logistica Sepe Group s.r.l., azienda con sede a Napoli e con ampia esperienza nella logistica integrata. L’azienda, fondata a Napoli negli anni ‘70, ha messo in atto uno sviluppo costante acquisendo sempre maggior esperienza, prima nel campo delle spedizioni conto terzi, per poi espandere le proprie competenze ai trasporti su ruota ed alla logistica integrata. L’azienda vanta oggi 5 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, la principale a Napoli, le altre a Catania, Palermo, Parma e Milano.

Pubblicato da COM il: 2/2/2021