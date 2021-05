Logistica: Poste Italiane entra nel Freight Leaders Council. Si concretizza sinergia tra logistica, innovazione e digitalizzazione

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – “L’ingresso di Poste Italiane nel Freight Leaders Council concretizza l’imprescindibile sinergia tra logistica, innovazione e digitalizzazione, per offrire servizi sempre più evoluti a cittadini e imprese”. È quanto dichiara Massimo Marciani, Presidente del FLC, commentando l’adesione al FLC del maggiore rappresentante del comparto logistico italiano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it