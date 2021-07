Logistica: l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci entra nel Freight Leaders Council

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – L’Interporto Toscano Amerigo Vespucci è entrato a far parte del Freight Leaders Council (FLC), l’associazione che da trent’anni supporta e promuove il

ruolo della Logistica Sostenibile come propulsore dell’industria e come motore dell’intera economia nazionale. Quella del Freight Leaders Council è un’alleanza sempre più ampia, che coinvolge tutti gli operatori della supply chain, dai produttori fino ai distributori dell’ultimo miglio. Tra gli obiettivi dell’FLC la sostenibilità ambientale e sociale del settore, l’innovazione e la transizione digitale. Con l’Interporto Toscano sono arrivate a quota dieci le aziende che negli ultimi dieci mesi hanno scelto di aderire a FLC. Nell’elenco dei nuovi soci Poste Italiane, Chep Italia, Malpensa Intermodale, Fercam, Fit Consulting, Futura Srl, HERE Technologies, Interporto Bologna e Interporto Puglia.

Pubblicato da COM il: 5/7/2021 h 14:46