A settembre decolla il primo velivolo di GEODIS tra Amsterdam, Londra, Chicago e Hong Kong

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – GEODIS amplia i propri servizi AirDirect tra Europa, Stati Uniti e Asia lanciando il proprio aeromobile A330-300. Il velivolo porterà il logo GEODIS e collegherà Amsterdam, Londra, Chicago e Hong Kong, coprendo anche la rotta Cina-Europa durante la stagione di picco. Il primo volo decollerà a settembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it