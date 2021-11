Lodi: test per bus Otokar ad alimentazione integralmente elettrica in previsione della futura acquisizione da parte del Comune

(FERPRESS) – Lodi, 5 NOV – “Contribuire al percorso di svolta ecologica, dando un servizio più pulito ed efficiente. E’ questo l’obiettivo a cui puntiamo con il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale, sostituendo i vecchi bus diesel con quelli elettrici per abbattere le emissioni inquinanti e compiere un passo avanti per la tutela della salute e dell’ambiente”, spiega il sindaco Sara Casanova che, insieme all’assessore alla Mobilità Alberto Tarchini, ha incontrato nel pomeriggio i vertici di Line – Servizi per la Mobilità Spa, e l’Amministratore delegato Luca Delbarba e Pierluigi Zoncada, membro del Cda, per testare un bus ad alimentazione integralmente elettrica in previsione della futura acquisizione da parte del Comune di Lodi, grazie a 5.405.427 euro che verranno stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Pubblicato da COM il: 5/11/2021 h 11:48 - Riproduzione riservata