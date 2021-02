Lo stabilimento Ford di Colonia produrrà veicoli elettrici. Investimento da 1 mld di euro

(FERPRESS) – Roma, 18 FEB – Ford ha deciso che entro la metà del 2026 il 100% della gamma di veicoli passeggeri Ford in Europa sarà a emissioni zero, completamente elettrica o ibrida plug-in, e sarà completamente elettrica entro il 2030. Allo stesso modo, l’intero gamma di veicoli commerciali sarà a emissioni zero, completamente elettrica o ibrida plug-in, entro il 2024, con due terzi delle vendite di veicoli commerciali Ford che dovrebbero essere completamente elettrici o ibridi plug-in entro il 2030.

La notizia arriva dopo che Ford ha riportato, nel quarto trimestre del 2020, un ritorno al profitto in Europa e ha annunciato che avrebbe investito almeno 22 miliardi di dollari a livello globale nell’elettrificazione entro il 2025, quasi il doppio dei precedenti piani di investimento EV della società.

“Abbiamo ristrutturato con successo Ford Europa e siamo tornati alla redditività nel quarto trimestre del 2020. Ora ci stiamo avviando verso un futuro completamente elettrico in Europa con nuovi veicoli espressivi e un’esperienza cliente connessa di livello mondiale”, ha affermato Stuart Rowley, presidente di Ford d’Europa. “Ci aspettiamo di continuare il nostro forte slancio quest’anno in Europa e rimanere sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di un margine EBIT del sei percento come parte del piano di Ford per invertire le nostre operazioni automobilistiche globali”.

A guidare il progresso di Ford verso un futuro completamente elettrico è un nuovo investimento da 1 miliardo di dollari per modernizzare il suo impianto di assemblaggio di veicoli a Colonia, in Germania, uno dei suoi più grandi centri di produzione in Europa e la casa di Ford Europa. L’investimento trasformerà le operazioni di assemblaggio dei veicoli esistenti nel Ford Cologne Electrification Center per la produzione di veicoli elettrici, il primo impianto Ford in Europa.

Ford ha anche confermato che il suo primo veicolo passeggeri completamente elettrico costruito in Europa per i clienti europei sarà prodotto nella struttura a partire dal 2023, con la possibilità di un secondo veicolo completamente elettrico costruito sempre nella città tedesca.

“Il nostro annuncio di oggi per trasformare il nostro stabilimento di Colonia, sede delle nostre operazioni in Germania da 90 anni, è uno dei più significativi che Ford abbia realizzato in oltre una generazione. Sottolinea il nostro impegno per l’Europa e un futuro moderno con i veicoli elettrici al centro della nostra strategia di crescita “, ha affermato Rowley.

“La decisione di rendere il sito di produzione e sviluppo di Colonia il centro di mobilità elettrica per Ford in Europa è un segnale importante per l’intera forza lavoro”, ha affermato Martin Hennig, presidente del Consiglio aziendale generale della Ford-Werke GmbH. “Offre una prospettiva a lungo termine per i nostri dipendenti e allo stesso tempo li incoraggia a contribuire a plasmare questo futuro elettrico”.

