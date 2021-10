Lo SCANIA 25 P BEV vince il premio Sustainable Truck of the Year 2022 per la categoria Distribution

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – Per la terza volta Scania si aggiudica il premio Sty che ogni anno viene assegnato ai veicoli che si distinguono per tecnologia e sostenibilità. Per la categoria Distribution, ovvero per i veicoli con portata massima 26 Ton 2 o 3 assi, lo SCANIA P BEV ha prevalso sulle altre Case premium dimostrando come un veicolo full electric possa garantire un funzionamento senza interruzioni e l’assenza di emissioni locali.

29/10/2021