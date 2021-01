LNVG riceve l’European Railway Award 2021 per il suo ruolo da pioniere grazie al Coradia iLint Alstom, il primo treno a idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – Il treno a idrogeno Coradia iLint, l’innovativo progetto di Alstom commissionato da Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), la società di trasporto regionale della Bassa Sassonia, ha ricevuto quest’anno l’European Railway Award, il premio europeo in ambito ferroviario. Il premio è stato consegnato a Carmen Schwabl, amministratore delegato di LNVG, in una cerimonia online. Insieme ai partner del progetto, LNVG ha lanciato l’iniziativa per testare l’idrogeno come combustibile nel trasporto ferroviario locale di passeggeri.

Il premio al Coradia iLint di Alstom è stato assegnato da una giuria composta dai CEO dell’industria ferroviaria, da decisori a livello europeo, dai precedenti vincitori e da giornalisti selezionati. Nella sua dichiarazione, la giuria ha elogiato l’eccellente collaborazione tra i partner del progetto LNVG, Alstom, lo Stato federale della Bassa Sassonia, la compagnia ferroviaria tedesca Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (evb) e la società di gas e ingegneria Linde. Insieme ai suoi partner, Alstom ha dimostrato con il progetto che la propulsione a idrogeno è un’alternativa sicura e a emissioni zero ai treni regionali a trazione diesel su linee non elettrificate.

“Non è scontato che un’autorità pubblica avvii e sostenga uno sviluppo tecnologico di questa portata. Con i nostri partner nella fase di test, abbiamo conseguito un’anteprima mondiale nel servizio passeggeri in Bassa Sassonia” ha affermato Carmen Schwabl, Amministratore delegato di LNVG. “Il nostro obiettivo era quello di offrire una vera alternativa al diesel, pronta per essere lanciata sul mercato e da utilizzare su una linea principale nel trasporto quotidiano dei passeggeri”.

Da settembre 2018 a fine febbraio 2020, due treni Coradia iLint di Alstom hanno percorso con successo oltre 180.000 chilometri nel servizio regolare passeggeri. La produzione in serie di questa rivoluzionaria innovazione per il trasporto ferroviario è attualmente in corso. I primi treni in serie alimentati a idrogeno saranno in servizio regolare in Germania a partire dal 2022.

“Siamo davvero lieti che il nostro cliente LNVG sia stato premiato per l’innovativo progetto del treno a idrogeno. Il nostro progetto comune Coradia iLint dimostra un coraggioso impegno a favore della mobilità verde con l’impiego di tecnologie all’avanguardia. Possiamo ritenerci molto soddisfatti dell’innovativo Coradia Ilint, il primo e unico treno a idrogeno esistente al mondo, ha affermato Gian Luca Erbacci, Senior Vice President di Alstom Europa. “”

