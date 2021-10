Lloyd’s Register approva in linea di principio il vettore di idrogeno liquefatto di Samsung Heavy Industries

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Lloyd’s Register (LR) ha concesso l’Approvazione di principio (AiP) a Samsung Heavy Industries (SHI) per il suo vettore di idrogeno liquefatto da 160.000 CBM, un risultato chiave di un progetto di sviluppo congiunto (JDP) lanciato all’inizio di quest’anno.

Come parte del JDP, SHI ha sviluppato il concetto e il progetto di base per il sistema di contenimento del carico di idrogeno (tipo a membrana) e il progetto di concetto del vettore di idrogeno liquefatto CBM da 160K. LR ha riesaminato il concept design per determinarne l’idoneità ei rischi in conformità con le regole e i regolamenti LR per la classificazione delle navi.

Pubblicato da AB il: 22/10/2021 h 15:14