Lloyd’s Register approva il Midsize Gas Carrier (MGC) alimentato ad ammoniaca di Exmar

Il Lloyd's Register (LR) ha dato, in linea di principio, a Exmar l'approvazione per il suo Midsize Gas Carrier (MGC) alimentato ad ammoniaca (NH3) da 40.000 metri cubi: una pietra miliare significativa per la progressione dei combustibili alternativi nel trasporto marittimo.

Jiangnan Shipyard è responsabile della progettazione della nave, mentre Wärtsilä Gas Solutions ha fornito tutti gli input per il sistema di fornitura di gas combustibile con ammoniaca.

La valutazione della nuova tecnologia ha incluso un esame generale degli aspetti fondamentali della progettazione e della conformità alle norme e ai regolamenti di LR per la classificazione delle navi e per il trasporto di gas liquefatti alla rinfusa (per navi a gas), incorporando il Codice internazionale della costruzione e delle attrezzature di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (codice IGC).

È stata inoltre condotta una valutazione del rischio, utilizzando la vasta conoscenza ed esperienza di Exmar dei vettori operativi di ammoniaca, per garantire che i rischi derivanti dall’uso di carburante di ammoniaca che interessano le persone a bordo, la resistenza strutturale o l’integrità della nave siano affrontati in conformità con la procedura ShipRight di LR per i progetti basati sul rischio (RBD). Ciò ha incluso uno studio di identificazione dei rischi (HAZID) che ha portato all’approvazione in linea di principio.

Ed Fort, Global Head of Engineering Systems di LR, ha dichiarato: “Il Lloyd’s Register è immensamente orgoglioso di aver dato l’approvazione a Exmar per il suo Medium Gas Carrier alimentato ad ammoniaca, dimostrando il nostro impegno nella spedizione e il supporto ai clienti con nuovi progetti. Questa è una pietra miliare significativa nel progresso dei combustibili alternativi per la transizione del trasporto marittimo a zero emissioni di carbonio, che dimostra sia la possibilità di utilizzare l’ammoniaca come carburante sia quanto sia adattabile il carburante ai vettori del gas, specialmente se trasportano l’ammoniaca come carico “.

Jens Ismar, Direttore Esecutivo Shipping di Exmar, ha dichiarato: “Questa approvazione in linea di principio è una pietra miliare importante nel processo di sviluppo di vettori di gas a basse emissioni di CO2. Exmar prosegue i suoi passi verso ulteriori innovazioni e verso la decarbonizzazione dimostrando la possibilità di utilizzare l’ammoniaca come carburante a bordo delle navi gasiere. Ciò segue l’iniziativa di Exmar di introdurre il GPL come carburante, avvenuta nel 2012, che è in fase di implementazione nel nostro primo ordine al mondo di due VLGC a doppia alimentazione attualmente in costruzione “.

“Questo lavoro, insieme a Exmar, Jiangnan e Lloyd’s Register per un MGC alimentato ad ammoniaca, è un passo importante lungo la strada verso la decarbonizzazione della flotta marittima. Durante il processo AiP, abbiamo fornito i dettagli per il sistema di alimentazione ad ammoniaca sviluppato da WGS e abbiamo anche condotto congiuntamente gli studi richiesti per valutare la prontezza dei sistemi. Siamo orgogliosi di aver svolto la nostra parte nell’ottenere l’AiP concesso dal Lloyd’s Register “, ha affermato Kjell Ove Ulstein, Direttore Vendite e Marketing di Wärtsilä Gas Solutions.

Hu Keyi, capo della tecnologia aziendale del cantiere navale Jiangnan, ha dichiarato: “Jiangnan continua a produrre effetti per trovare soluzioni pratiche per il trasporto di carbonio naturale e zero carbonio. Jiangnan, in qualità di leader nella costruzione di navi gasiere in Cina, ha collaborato con LR e WGS, per fornire navi gasiere alimentate a gas ad armatori rispettabili, come Exmar. Riteniamo che questo progetto di Medium Gas Carrier alimentato ad ammoniaca non sia solo una nave a basse emissioni di CO2, ma rappresenterà anche un punto di riferimento significativo sulla roadmap di IMO 2050 “.

