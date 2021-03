Livorno: verso un nuovo Patto per il lavoro, la competitività e coesione sociale del sistema città-porto

(FERPRESS) – Livorno, 1 MAR – Oggi l’assessora al Porto e all’Integrazione porto-città del Comune di Livorno Barbara Bonciani ha riunito la comunità portuale per avviare una riflessione congiunta, con senso di responsabilità e visione comune, sul futuro del lavoro portuale e del comparto della logistica in un’ottica di sistema.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it