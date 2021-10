Livorno: Salvetti e Bonciani, preoccupazione per mancata approvazione misure di sostegno a imprese e portuali

(FERPRESS) – Livorno, 22 OTT – Il Sindaco Luca Salvetti e l’Assessora al Porto Barbara Bonciani esprimono preoccupazione per la mancata approvazione degli emendamenti al DL Infrastrutture relativi al potenziamento e al prolungamento delle misure di agevolazione previste dall’art.199 del DL Rilancio 2020.

“Le imprese portuali hanno garantito, fin dall’inizio della crisi pandemica la continuità dell’attività dello scalo labronico. Il porto di Livorno non si è mai fermato, ma ciò non significa che gli effetti economici e sociali generati dalla crisi siano superati. Le imprese portuali stanno infatti ancora scontando situazioni di criticità che necessitano di essere supportate al fine di tutelare le imprese e i lavoratori”.

