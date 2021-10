Livorno: ok a procedimento approvazione nuovo Piano Operativo e variante al Piano Strutturale

(FERPRESS) – Livorno, 13 OTT – Con la Delibera di Giunta n. 547 di ieri, 12 ottobre, l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale, approvando i documenti predisposti dall’Ufficio di Piano.

Il Piano operativo è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio.

Con il Piano Operativo si dà attuazione al Piano strutturale e verrà completamente sostituita e semplificata la normativa contenuta nell’attuale Regolamento Urbanistico.

La terza parte riguarda la partecipazione della società civile al processo di formazione dei nuovi strumenti urbanistici, che sarà sviluppata attraverso un programma di iniziative di informazione e partecipazione della cittadinanza , in continuità con la Campagna di ascolto svolta preliminarmente all’inizio dell’attività di redazione del Documento.

L’Amministrazione emanerà anche un Avviso Pubblico in modalità telematica al fine di raccogliere a scopo consultivo proposte e progetti per ognuno dei sette assi sopra ricordati, così da poter meglio adeguare i nuovi strumenti urbanistici alle aspettative/ e alle esigenze delle diverse categorie economiche, professionali, sociali.

L’assessora all’Urbanistica Silvia Viviani ringrazia l’Ufficio di Piano e auspica che “un percorso così complesso e al contempo tanto significativo possa essere utile e coinvolgente per tutti, in modo da condividere idee e interventi per per il futuro della città”.

“A tal fine – sottolinea – saranno anche attivati tavoli e intese con i Comuni vicini e con altri enti e soggetti come l’Autorità di Sistema Portuale con la quale l’Amministrazione sta già lavorando al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema. Fra i temi affrontati nell’Avvio del Piano richiama “lo sport e le pratiche diffuse per il benessere psicofisico; le bonifiche, la re-industrializzazione ecologicamente orientata e l’attrazione d’impresa innovativa; lo sviluppo infrastrutturale fondato sulle relazioni fra porto, aeroporto e interporto; la risposta alla domanda di casa; l’offerta dei servizi di prossimità e la riqualificazione dei quartieri con il sostegno della rete del commercio di vicinato, delle scuole e dei presìdi sociali; la rigenerazione dei luoghi dismessi e abbandonati; l’incremento delle reti verdi e blu con particolare riferimento ai rapporti ambientali e funzionali fra mare e collina e agli itinerari turistici; la promozione dell’agricoltura urbana; la diversificazione economica.”

