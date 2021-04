Livorno: logistica e portualità al centro del Patto per la Formazione Locale

(FERPRESS) – Livorno, 21 APR – Il Patto per la Formazione Locale si è riunito questa mattina, mercoledì 21 aprile, per fare il punto sulle politiche formative nel campo della logistica e della portualità.

“Le politiche del Mare sono fondamentali per lo sviluppo della città, intorno alla portualità, alla logistica, alla nautica, alle politiche turistiche si concentra gran parte dell’occupazione livornese. Un’occupazione che deve essere sempre più di qualità dal punto di vista delle competenze oltre che dei diritti. Per questo – ricorda l’assessore al Lavoro e Formazione Gianfranco Simoncini – dopo il convegno sul lavoro nella nautica, abbiamo deciso di tenere una riunione specifica del Patto per la Formazione su logistica e portualità, per concordare iniziative comuni e fare il punto sull’azione dell’Autorità di Sistema relativa al fabbisogno formativo portuale”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/4/2021 h 15:18 - Riproduzione riservata