Livorno: BYD, CTT Nord e Comune insieme per testare il bus a impatto zero

(FERPRESS) – Livorno, 20 APR – CTT Nord presenta il nuovo autobus E-Bus dell’azienda BYD, il bus urbano 100% elettrico che la casa cinese ha voluto affidare all’azienda per alcuni giorni di test in strada.

Un evento unico per Livorno e per la sua cittadinanza che avrà l’opportunità di toccare con mano l’ultimo step di tecnologia applicata al trasporto pubblico locale. I test saranno svolti con diversi tipi di carico per simulare le differenti condizioni a bordo e saranno percorse le abituali linee del servizio di trasporto pubblico in città.

20/4/2021