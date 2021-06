Livorno: Bonciani al Comitato Scientifico sulle Frontiere della Dubai Future Foundation

(FERPRESS) – Livorno, 25 GIU – L’assessora al Porto e Innovazione Barbara Bonciani prenderà parte al Comitato Scientifico sulle Frontiere della logistica 5.0 costituito dalla Dubai Future Foundation. Il comitato scientifico riunisce esperti internazionali del mondo della logistica e portualità. L’iniziativa organizzata dalla Fondazione Dubai fungerà da piattaforma permanente per i leader dell’industria, del mondo accademico e delle Istituzioni governative nazionali e internazionali per condividere approfondimenti sul futuro della logistica attraverso cinque sessioni tematiche che affronteranno, fra i vari temi: l’impatto delle nuove tecnologie sulla catena logistica integrata, oltre che aspetti di natura socio-economica e ambientale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it