Lipsia: la gestione della ricarica e dei depositi dei nuovi e-bus affidata ad INIT Group

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – Un totale di 21 autobus elettrici su tre percorsi saranno messi in servizio dall’operatore di trasporto pubblico di Lipsia, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), entro la fine dell’anno. Per garantire che vengano ricaricati in modo efficiente ed economico, LVB si affida al sistema di gestione di ricarica della sussidiaria di INIT, CarMedialab. Il sistema di gestione dei depositi di LVB, ora aggiornato per consentire il passaggio ai nuovi e-bus, è fornito da INIT Mobility Software Solutions GmbH, un’altra società del gruppo INIT. La comunicazione tra i sistemi si basa su interfacce standardizzate.

Pubblicato da AB il: 26/8/2021 h 09:31 - Riproduzione riservata