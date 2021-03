L’intervista a Giovanni Mottura (ATAC): proseguiamo la svolta, arrivano 100 autobus ibridi e flotta bus rinnovata

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR- “ATAC doveva per prima cosa chiudere col passato, per questo ritengo l’inversione di questi ultimi due anni importantissima. Con l’arrivo degli ultimi 18 autobus di I.I.A. (industria Italiana Autobus), abbiamo completato la prima fase di un piano di rinnovi per circa 700 mezzi, messi a disposizione da Roma Capitale, che ora registra la notizia eccezionalmente positiva dell’arrivo entro l’estate di 100 nuovi autobus ibridi prodotti da Mercedes, acquistati da ATAC in autofinanziamento. Anche questo è un primo passo verso la transizione ecologica, l’ambizione è di avere un parco autobus rinnovato e l’inner city di Roma il più possibile no-diesel; guardando al punto di partenza, il salto c’è e si vede”. Parla Giovanni Mottura, Amministratore Unico di ATAC da giugno 2020.

Ferpress: Il diffondersi del Covid ha stravolto l’intero settore del trasporto locale. Centri desertificati, smart working nei ministeri, locali chiusi e via via dicendo. Le difficoltà hanno coinvolto tutte le aziende, ma saranno state particolarmente complicate per Atac, che già viveva una situazione difficile. Possiamo oggi raccontare come è andata, qual è il bilancio dei danni lasciati sul terreno?

Mottura: La pandemia ha colpito duramente tutta l’economia del paese e, ovviamente, il trasporto pubblico ha pagato e ancora sta pagando un prezzo altissimo. Dall’inizio di questa emergenza Atac ha visto infatti crollare i volumi di domanda del servizio, che ad oggi rimane inferiore di oltre il 60% rispetto al passato, e quindi di vendite di biglietti, che per noi rappresentano oltre un terzo del conto economico. Questo significa che ci sono venuti a mancare circa 140 milioni nel 2020, che in parte saranno ristorati dai contributi che il governo ha concesso a tutte le aziende di trasporto.

Ferpress: Nel 2021, la situazione non sembra essere cambiata granché.

Mottura: Anche quest’anno le prospettive della domanda non sono delle migliori. La pandemia ancora è fra noi e, quindi, anche tutte le restrizioni che ha comportato. E’ essenziale che il governo continui a sostenere il settore. Da parte nostra stiamo facendo il possibile per mantenere in equilibrio l’azienda, continuando ad esempio ad investire. Abbiamo comprati 100 bus ibridi che entreranno in servizio proprio quest’anno – per mantenere la crescita dei volumi di produzione, che è un pre-requisito della sostenibilità del piano di concordato. La cui attuazione, ci tengo a sottolinearlo, non genera comunque preoccupazioni.

