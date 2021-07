L’International Chamber of Shipping annuncia la conferenza internazionale sulla decarbonizzazione alla COP26

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – Il trasporto marittimo globale annuncia un evento intersettoriale senza precedenti, che si terrà durante la COP26, che riunirà i leader del settore marittimo, energetico, politico e finanziario per discutere degli sforzi per la decarbonizzazione del trasporto marittimo.

L’evento “Shaping the Future of Shipping” si terrà a Glasgow il 6 di novembre, nell’ambito della COP26, e riunirà protagonisti dello shipping ed esperti esterni per discutere delle sfide che il trasporto marittimo deve affrontare nel vitale percorso verso la decarbonizzazione.

Pubblicato da COM il: 21/7/2021 h 14:43