Link integrerà alla sua flotta il sistema Pedestrian Defense per rilevare e correggere in tempo reale i comportamenti a rischio

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – Superpedestrian, la società di ingegneria spin-off del MIT di Boston che ha progettato LINK, il monopattino elettrico più avanzato della categoria, ha ufficializzato l’acquisizione dell’innovativo sistema di sicurezza Pedestrian Defense. Il nuovo sistema non si limita a rilevare i comportamenti a rischio, ma li arresta in tempo reale per prevenire eventuali lesioni gravi.

Pubblicato da COM il: 20/7/2021